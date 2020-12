Palazzolo, brucia per due volte le gomme di un’officina. Denunciato

(red.) L’ultimo episodio risaliva ai primi di dicembre. Quello più indietro nel tempo allo scorso settembre. E in tutti i due casi erano andati in fiamme gli pneumatici di un’autofficina di Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano. I carabinieri della stazione locale che hanno indagato sono riusciti a capire che si trattavano di azioni volontarie e hanno identificato e denunciato un 62enne piromane residente in provincia di Bergamo.

Tra l’altro, già in passato aveva scatenato dei raid incendiari che lo avevano fatto finire in tribunale, ma assolto per la sua fragilità psicologica. Per quanto riguarda i due episodi di Palazzolo, l’uomo si sarebbe mosso in auto per raggiungere il gommista e dare alle fiamme gli pneumatici nel piazzale esterno.

In seguito i vigili del fuoco erano stati chiamati sul posto per domarli. Di fronte al fatto che l’officina non aveva mai avuto minacce, i militari hanno indagato su altre piste arrivando a riconoscere il piromane.