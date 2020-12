Coccaglio, beccati a rifornirsi di droga. Uno sputa al vigile

(red.) L’altro pomeriggio, martedì 15 dicembre, gli agenti della Polizia locale operativi a Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, sono stati impegnati nei consueti controlli sul territorio e si sono imbattuti in una coppia di spacciatori all’interno di un parco. Nel momento in cui i due pusher hanno notato di essere stati scoperti si sono dati alla fuga e uno di loro ha persino sputato addosso a uno degli agenti prima di raggiungere i binari della ferrovia e scappare.

Ma proprio lui, un tunisino di 31 anni e già destinatario di un’ordinanza di espulsione, è stato identificato, denunciato e rischia l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e per aver violato il testo sull’immigrazione. Denuncia scattata anche per l’altro complice che era con lui.