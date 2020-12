Paratico, frontale tra due auto in via Roma: tre feriti non gravi

(red.) Nella prima serata di ieri, domenica 13 dicembre, due auto sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale in via Roma a Paratico, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. E’ successo intorno alle 19 quando una vettura, con a bordo una coppia di giovani, forse per l’alta velocità ha raggiunto troppo la linea di mezzeria nel momento in cui dal senso opposto stava arrivando un altro veicolo. L’impatto è stato violentissimo, tanto che una delle vetture è andata in testa coda.

Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, sono arrivate due ambulanze e l’automedica, oltre agli agenti della Polizia stradale di Brescia per ricostruire la dinamica. Per quanto riguarda la vettura che ha provocato il frontale, il conducente 20enne ha riportato lievi contusioni e la ragazza con lui è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I vigili del fuoco hanno invece liberato il conducente 29enne dell’altra auto, condotto all’ospedale Civile di Brescia. Sui due conducenti sono stati effettuati i test per lo stato di salute alla guida, mentre i veicoli sono stati rimossi. Questo ha portato a tenere chiusa la strada per un paio di ore.