Rovato, spaccia in stazione e scappa in auto: fermato dalla Polizia

(red.) Giovedì mattina 10 dicembre gli agenti bresciani della Polizia locale di Rovato sono stati impegnati in un intervento che ha portato all’arresto di un pusher tunisino di 40 anni. La sua figura era stata segnalata da qualche residente nel momento in cui si trovava sempre alla stazione ferroviaria, ma senza alcun intento del viaggio. E per questo motivo la municipale si è mossa sul posto trovando quella vettura con a bordo due persone proprio davanti allo scalo, base di spaccio scelta dal 40enne magrebino.

Capiti di essere stati beccati, i due sono fuggiti con l’auto, ma poi rimasti bloccati nel traffico di corso Bonomelli. In quel frangente uno dei malviventi ha gettato fuori dal finestrino alcune dosi di cocaina, poi recuperate da altri agenti. La fuga dei due si è quindi chiusa con il 40enne tunisino portato in caserma e l’altro in attesa di capire se riceverà provvedimenti.

Il primo, risultato essere un senza fissa dimora e con condanne alle spalle per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato. Il giudice lo ha poi rimesso in libertà in attesa del processo, ma con la disposizione di non avvicinarsi a Rovato.