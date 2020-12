Sulzano, frontale tra due auto sulla 510 Sebina: grave un 54enne

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 6 dicembre, due auto sono rimaste coinvolte in un drammatico scontro frontale sulla provinciale 510 Sebina nei pressi dello svincolo per Sulzano, sul lago d’Iseo, nel bresciano. E’ successo intorno alle 15,30 in un momento in cui la pioggia era battente. Quindi, è evidente che anche la strada bagnata è stata una delle cause dell’incidente. Lo scontro ha riguardato una Hyundai condotta da un 54enne e una Fiat 500 alla guida della quale c’era una 28enne.

La prima, che viaggiava in direzione di Iseo, a un certo punto si è trovata a tu per tu con l’altra. L’impatto è stato inevitabile, con la 500 finita fuori strada contro un guardrail e l’altra di traverso in mezzo alla carreggiata. Subito il traffico è stato fermato, mentre gli altri automobilisti hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco, insieme agli agenti della Polizia stradale di Darfo per ricostruire la dinamica.

La sensazione è che uno degli autisti abbia perso il controllo del veicolo, forse a causa dell’asfalto viscido. La giovane, in condizioni meno gravi, è stata trasportata alla Poliambulanza, mentre l’altro, ritenuto in pericolo di vita, è stato condotto in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Il tratto di provinciale è rimasto chiuso al traffico per un paio di ore per consentire la pulizia della strada, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza.