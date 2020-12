Iseo, centinaia di uccelli morti per un focolaio di salmonella

(red.) L’ultima segnalazione risaliva allo scorso 30 novembre quando alcuni cittadini residente a Cremignane di Iseo hanno notato la presenza di diversi uccelli morti. Una situazione che ha interessato giardini privati e strade e per centinaia di esemplari nell’arco delle ultime settimane.

Per questo motivo, dopo aver dato notizia al Comune, la Polizia locale si è mossa per raccogliere le carcasse e portate all’istituto Zooprofilattico di Brescia per capire la causa di quella morìa. E le analisi hanno parlato di salmonella, che non è pericolosa per l’uomo. E’ dal 2018 che si verificano casi del genere sempre tra la fine di novembre e i primi di dicembre in Franciacorta.