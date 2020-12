Coccaglio, vende in negozio e online senza permessi: maxi sanzione

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 3 dicembre un’attività di vendita abusiva a Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, è finita nei guai. Gli accertamenti della Polizia locale del Montorfano hanno scoperto che quel punto vendita piazzava merce al dettaglio e online, ma senza permessi e nemmeno pagando alcuna tassa.

Presente nella zona artigianale del paese, l’attività ha venduto per mesi ogni genere di prodotti tra biancheria, elettrodomestici e casalinghi. Tutto in modo illecito e senza aver presentato alcuna autorizzazione. Ed era irregolare non solo il punto vendita fisico, ma anche il sito che aveva aperto online, senza registrare l’attività. Il titolare ha incassato oltre 10 mila di sanzione e ha potuto riaprire l’attività dopo essersi messo in regola.