Coccaglio, studente non entra in classe e sparisce. Trovato in centro

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 3 dicembre si sono vissute ore di preoccupazione a Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, nel momento in cui uno studente di 12 anni è sparito nel nulla. Iscritto a una classe seconda media dell’istituto di via Vittorio Veneto, era stato accompagnato dai genitori all’ingresso della scuola.

Ma in classe non era entrato e quando la dirigenza ha contattato i genitori, questi sono rimasti spiazzati. Subito è partita una denuncia di scomparsa che ha coinvolto anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri con la Protezione Civile. Un paio di ore dopo l’inizio delle lezioni, il giovanissimo è stato trovato nel centro storico del paese. Probabilmente si è trattata di una bravata.