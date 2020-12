Morto investito a Coccaglio, vittima identificata: è un 22enne tunisino

(red.) Sembra che sia un 22enne tunisino la vittima del tragico investimento di venerdì sera 27 novembre in via per Chiari a Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano. Sono stati gli agenti della Polizia stradale di Iseo a identificarlo dopo due giorni di indagini. Infatti, il pedone morto investito e segnalato poco prima anche da altri automobilisti non aveva con sé alcun documento.

Tutti gli elementi emersi sul posto in quell’incidente avevano portato gli operatori a individuare un giovane di cui non si avevano notizie. La notizia è stata comunicata ai parenti che raggiungeranno Brescia per il riconoscimento ufficiale. Sembra che l’uomo circolasse spesso per Chiari e la sera dell’investimento, forse alterato dall’alcol, si muoveva in mezzo alla strada cercando di fermare altri veicoli in transito.