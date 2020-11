Pisogne, dal cantiere di una palazzina spunta uno scheletro

(red.) E’ emerso un “giallo” da Pisogne, nel bresciano e di cui dà notizia Bresciaoggi. In questo periodo di novembre intorno alla Pieve è in corso un cantiere edile per realizzare una palazzina. Ma proprio perché si trova a poca distanza da manufatti di un certo pregio, la Soprintendenza aveva chiesto che si facessero dei controlli sul terreno prima di procedere. E così facendo è emerso uno scheletro in posizione fetale e pare di un uomo di circa 1,70 metri.

Il fatto è stato ovviamente segnalato alla Soprintendenza per capire a chi appartengano quei resti, senza escludere alcuna pista. Quella di una morte violenta, un delitto, un incidente, di un morto di malattia o forse di qualcuno che ha perso la vita nella storica alluvione degli anni ’50. A questo punto si effettuerà un esame del dna per l’identificazione.