Palazzolo, anziano sorpreso in atti osceni in auto: rischia denuncia

(red.) I suoi movimenti scabrosi in auto non sono passati inosservati a una famiglia – con una bambina di 2 anni – che nelle ore precedenti a lunedì 30 novembre stava passeggiando nei pressi di un centro commerciale in via Brescia a Palazzolo, in provincia. Alla guida di un’auto presente nel parcheggio, un uomo anziano è stato sorpreso a masturbarsi mentre guardava un video a luci rosse sul cellulare.

Nel momento in cui è stato rimproverato dal padre di famiglia, l’anziano si è rivestito ed è fuggito con l’auto. L’azione è stata segnalata ai carabinieri e agli agenti della Polizia locale che attraverso le immagini riprese dalle telecamere potrebbero risalire all’esibizionista. L’uomo rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e una pesante sanzione.