Investimento mortale a Iseo, aperta inchiesta per omicidio stradale

(red.) La procura di Brescia, come atto dovuto, ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sull’investimento mortale avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 20 novembre, in via Roma a Iseo e in cui ha perso la vita la 91enne Maria Stefini. L’anziana, residente nella vicina via Bonardi, stava rientrando nella propria abitazione e attraversava la strada, forse non sulle strisce pedonali, in un punto in cui tra l’altro l’illuminazione è molto scarsa.

L’impatto con una Mercedes condotta da una 22enne non del paese è stato drammatico, tanto che la 91enne ha perso la vita sul colpo e per lei ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. La conducente, rimasta scioccata per l’investimento, è stata condotta all’ospedale di Iseo dove è stata anche sottoposta al consueto test dell’alcol e della droga per verificare se fosse in condizioni di guidare. E attenderà anche gli sviluppi dell’inchiesta a suo carico.