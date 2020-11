Cellatica, ladri di notte tentano furto agli ambulatori medici

(red.) Ieri mattina, giovedì 19 novembre, a Cellatica, in Franciacorta, nel bresciano, si è rischiato che alcuni medici di famiglia non riuscissero a lavorare nell’assistenza ai loro pazienti, in un periodo particolarmente dedicato come questo in piena emergenza sanitaria.

La causa che ha rischiato di non far iniziare una nuova giornata di lavoro ai camici bianchi è stata il tentativo di furto avvenuto nella notte precedente in via Chiesanuova, dove si trovano gli ambulatori.

I malviventi hanno prima manomesso le telecamere di videosorveglianza e poi hanno tentato di entrare forzando le serrature. Quindi sono fuggiti a mani vuote. Ieri mattina sono dovuti intervenire gli operai comunali per riparare gli accessi e consentire ai medici di lavorare.