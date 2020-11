Rovato, due spaccate in una notte al minimarket e in pizzeria

(red.) Nella notte tra martedì 17 e ieri, mercoledì 18 novembre, due attività commerciali di Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, sono finite nel mirino dei ladri. E’ successo, come dà notizia il Giornale di Brescia, prima al negozio “Punjab Minimarket” di via XX Settembre dove i malviventi, armati di piede di porco, hanno scassinato l’ingresso rubando poche monete e soprattutto decine di bottiglie di alcolici.

Un altro colpo nella stessa notte, forse gli stessi autori, è avvenuto alla “Pizzeria del Corso” in corso Bonomelli da dove i banditi hanno portato via diversi generi alimentari. Tra l’altro in una zona, quella del corso, dove già nei mesi precedenti si erano verificati altri colpi. Sugli ultimi due episodi in ordine di tempo indagano i carabinieri della stazione locale.