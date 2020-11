Palazzolo, rifornisce di erba e fumo i ragazzi dal garage. Arrestato

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 19 novembre un ragazzo di 23 anni residente a Palazzolo, nel bresciano, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Chiari si sono mossi dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di movimenti sospetti, anche di giovanissimi, verso l’abitazione del 23enne e in strada.

Così le forze dell’ordine hanno iniziato a pedinare il giovane e a documentare i vari episodi di spaccio, per poi fermare l’autore in auto mentre cedeva droga a due giovani clienti. Quindi la perquisizione ha raggiunto il garage del 23enne dove c’era un chilo tra hashish e marijuana, materiale per confezionare le dosi, istruzioni su come coltivare la cannabis e 7 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane pusher si è visto mettere le manette e convalidare l’arresto, poi condotto ai domiciliari. Il suo cellulare è stato sequestrato per ricostruire la rete di clienti e fornitori.