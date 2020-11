Iseo: nido di calabroni nella canna fumaria, cinque intossicati

(red.) Un’ambulanza, un mezzo dei Vigili del Fuoco di Brescia e una pattuglia dei carabinieri sono intervenuti nella mattinata di questo martedì a Iseo, all’inizio di via Carlo Bonardi, per soccorrere cinque persone, tra cui due bambini di 2 e 4 anni, che erano rimaste vittime di un’intossicazone da monossido di carbonio.



Secondo i risultati dell’ispezione da parte dei pompieri, sembra che un’ostruzione della canna fumaria, dovuta alla presenza di un nido di calabroni., abbia provocato un ritorno degli scarichi di una stufa causando perciò l’intossicazione da monossido di carbonio di tutta la famiglia. Le vittime, che stando alle prime informazioni non sembrano in pericolo di vita, sono state ricoverate in ospedale.