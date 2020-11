Provaglio d’Iseo, escursionista cade in montagna. Soccorso

(red.) Ieri mattina, domenica 15 novembre, i vigili del fuoco di Sale Marasino con i tecnici dello Speleo alpino fluviale del Soccorso alpino di Breno sono stati impegnati in un intervento in una zona impervia sopra l’abitato di Provaglio d’Iseo, nel bresciano. Un uomo di 42 anni residente in paese si trovava nei pressi della Madonna del Corno quando, intorno alle 9,30, si è fratturato una caviglia nel momento in cui si stava muovendo lungo un sentiero di montagna.

Compreso di non riuscire a muoversi, è stato lo stesso escursionista ad allertare i soccorsi facendo giungere sul posto anche un’ambulanza di Bornato. L’uomo è stato poi caricato su una barella e quindi fino al mezzo di soccorso che lo ha condotto in codice verde alla clinica di Ome.