Paderno, lieve ustione per bimbo al nido. Portato in ospedale

(red.) Vista la tenerissima età del piccolo, è stata tanta la preoccupazione ieri pomeriggio, venerdì 13 novembre, nel momento in cui un bimbo di un anno all’interno di un asilo nido a Paderno Franciacorta, nel bresciano, è rimasto vittima di un lieve infortunio. E’ successo dopo le 16,30 al “Pier Giorgio Frassati” di via Fratelli Zini dove il piccolo è entrato in contatto con una mano con uno strumento appena tolto dai fornelli e quindi ancora caldo.

Il piccolo ha riportato una lieve ustione alla mano e per questo motivo sono stati allertati i soccorsi, anche in via precauzionale. Sul posto sono giunte l’automedica e due ambulanze che hanno condotto il bambino in Pediatria all’ospedale Civile di Brescia.