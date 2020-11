Iseo, chiede soldi con un coltellino. Condannato a oltre un anno

(red.) Ieri, venerdì 13 novembre, dal tribunale di Brescia è arrivata una sentenza di condanna a un anno e nove mesi a carico di un 32enne che era accusato di estorsione. Il giovane di Montisola, tossicodipendente e appena uscito da una comunità di recupero, si faceva spesso vedere a Iseo a chiedere dei soldi, anche con le minacce, a chi incontrava lungo la propria strada.

I fatti contestati sarebbero avvenuti nel 2017 quando l’uomo aveva provato prima con un anziano, ma inutilmente e poi, riuscendo, con una coppia e in tutti i casi estraendo un coltellino svizzero. Tuttavia in quei casi aveva attirato l’attenzione dei carabinieri che lo avevano arrestato. A distanza di tempo è arrivata la sentenza di condanna, seppur ridotta rispetto a 4 anni e undici mesi come chiesto dall’accusa.