Iseo, da giovedì torna operativo l’ufficio postale di via Cerca

(red.) A partire da domani, giovedì 12 novembre l’ufficio postale di Via Cerca 14 a Iseo tornerà nuovamente disponibile per la cittadinanza.

Si è infatti concluso l’intervento di ristrutturazione che ha consentito la manutenzione degli impianti e la sostituzione del bancone con postazioni ergonomiche per gli sportellisti, oltre a lavori che hanno interessato l’area interna dell’ufficio, con parziale rifacimento della pavimentazione.

Per l’ufficio riprende quindi la piena operatività su sei giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

L’ufficio di Iseo Centro dispone di un ATM, disponibile 24 ore su 24, che consente di effettuare le operazioni di base compreso il pagamento di bollettini postali e le ricariche telefoniche o di carte Postepay. All’interno dell’ufficio è anche attivo il wifi gratuito.

Nel territorio comunale di Iseo è attualmente operativo anche l’ufficio postale di Clusane, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45 e dotato di ATM Postamat sempre attivo.

Poste Italiane ricorda che nell’attuale fase di emergenza sanitaria è possibile accedere agli uffici solo se muniti dei dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore.