Cellatica, pensionati vittime della truffa della frutta. Autori denunciati

(red.) In alcuni casi va meglio alle vittime che riescono a non farsi raggirare, ma purtroppo non sempre è così. Al centro c’è la cosiddetta truffa della frutta che sta prendendo sempre più piede, anche nel bresciano. Succede nel momento in cui due soggetti propongono delle cassette di frutta a possibili clienti e a prezzi ridotti, ma poi approfittano dei loro interlocutori che estraggono il portafogli per derubarli.

L’ultimo colpo del genere in ordine di tempo e di cui dà notizia Bresciaoggi si è verificato l’altra mattina, lunedì 9 novembre, ai danni di due pensionati 70enni, marito e moglie, residenti a Cellatica, in Franciacorta. Alla porta si sono trovati una coppia di persone, dal marcato accento napoletano e giunti sul posto a bordo di un furgone riportante l’insegna di un fantomatico negozio di frutta e verdura.

Ai due pensionati hanno proposto l’acquisto della merce a prezzi ridotti, ma uno dei truffatori ha preso il portafogli alla vittima estraendo 60 euro e per poi darsi alla fuga. Tuttavia, la rapida allerta alla Polizia locale e ai carabinieri ha attivato le indagini e portando a indagare e denunciare i due soggetti.