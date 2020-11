Cazzago, perde il controllo e finisce con l’auto fuori strada: ferito

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 novembre, un uomo di 47 anni è rimasto vittima di un fuori strada alla guida del proprio veicolo nella frazione di Barco a Cazzago San Martino, in Franciacorta, nel bresciano. Il conducente stava guidando la propria auto Mazda, pare comprata solo da pochi giorni, percorrendo via Reverberi pochi minuti prima delle 18,30, lungo la strada che porta al centro abitato.

L’uomo avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo del veicolo e finendo contro un albero. Sul posto sono scattati i soccorsi con l’arrivo dell’automedica, due ambulanze e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia per ricostruire la dinamica. Il conducente è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia, ma le sue condizioni non erano preoccupanti.