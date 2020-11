Cazzago, operaio muore in cantiere travolto dall’escavatore

(red.) Questa mattina, lunedì 9 novembre, si è consumato un tragico infortunio sul lavoro lungo la provinciale 19 in territorio di Cazzago San Martino, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo dopo le 10,30 all’interno di un cantiere presente lungo la strada, non lontano dall’autostrada A35 e dal raccordo con la tangenziale sud. Secondo la prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, un operaio di 42 anni stava lavorando a bordo di un escavatore quando qualcosa non ha funzionato e sarebbe stato travolto dallo stesso mezzo.

I colleghi di lavoro hanno subito verificato la gravità della situazione, allertando i soccorsi. Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza della Franciacorta, ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Chiari per ricostruire i fatti, insieme ai tecnici della Medicina del Lavoro dell’Ats per analizzare i dettagli del grave infortunio.