Sale Marasino, atterra su un albero col parapendio e cade al suolo

(red.) Intervento nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 7 novembre, nella zona del Lago d’Iseo. La Stazione di Breno della V Delegazione Bresciana Cnsas è stata allertata per un uomo caduto mentre stava praticando parapendio, nei pressi della località Forcella di Sale, molto conosciuta dagli appassionati di questo sport. In fase di atterraggio, l’uomo è finito su un albero ma è precipitato al suolo.

Sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza); pronte a partire anche le squadre territoriali del Soccorso alpino, con otto tecnici. L’uomo è stato trattato a livello sanitario, poi trasferito in una zona in cui è stato possibile issarlo sull’elicottero con il verricello, per il trasferimento in ospedale.