Coccaglio, lei lo respinge e lui la perseguita: denunciato stalker

(red.) Da Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, arriva una brutta, ennesima storia di stalking che vede come vittima una donna. Responsabile, suo malgrado, solo di aver rifiutato una relazione con l’uomo che si era invaghito di lei. L’intera vicenda era partita nell’autunno del 2019 quando la donna e un 45enne italiano di Chiari si erano conosciuti per la prima volta e lui aveva iniziato a corteggiarla in modo sempre più spinto.

Fino a quando lei non ha sopportato più quegli atteggiamenti e gli ha rifiutato appuntamenti per incontrarsi. Questo “no” continuo ha però scatenato la furia dell’uomo. Che in diversi episodi ha raggiunto la via dove abita la donna scrivendo sulle pareti dei palazzi delle frasi di insulti rivolti contro di lei, ma anche messaggi sul suo cellulare.

In seguito questi atteggiamenti hanno portato anche a danneggiamenti e, negli ultimi due mesi, persino a messaggi diffamatori inviati via social ai familiari e amici della donna. Un atteggiamento da stalker che la vittima ha denunciato alla Polizia locale del Montorfano portando la municipale a deferire l’uomo all’autorità giudiziaria. Ora si attendono eventuali provvedimenti nei suoi confronti.