Rovato, bagordi di Halloween sfregiano baita alpina a Montorfano

(red.) E’ l’inciviltà che regna padrona. Ieri mattina, domenica 1 novembre, la baita alpina e gestita dalle penne nere sul Montorfano a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, era stata ridotta a un immondezzaio. E’ da capire se sia stato frutto dei bagordi della precedente notte di Halloween o il delirio vandalico di qualcuno. In ogni caso, sul posto erano evidenti bottiglie di birra in vetro sparse ovunque, così come resti di ogni genere, tra il tavolo e anche a terra, nell’area verde.

Di certo chi ha agito ha acceso anche un fuoco, visto che nel braciere sono stati trovati dei resti inequivocabili. Ma non solo un bivacco, perché le penne nere hanno anche notato che la targa apposta era stata sfregiata e vandalizzata.

Tra l’altro, sullo stesso posto si erano presentati anche gli agenti della Polizia locale, ma trovando tutto tranquillo. La sensazione è che qualcuno non abbia rispettato il coprifuoco e abbia agito lontano da occhi indiscreti. Ora alle penne nere non resta, ancora una volta, che ripulire la zona.