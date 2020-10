Rovato, sanzionato bar che tiene aperto a sera contro nuovo dpcm

(red.) La sua iniziativa era stata vista come una provocazione nel momento in cui la proprietaria 28enne, di fronte al nuovo dpcm che dispone la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18, aveva deciso di chiudere invece il suo locale alle 20. Si tratta del bar “Diego Caffé” in piazzale Pasolini a Rovato, in Franciacorta. Ma questa sua forma di protesta che ha assunto i riflettori non solo provinciali, le è costata una sanzione e la chiusura per cinque giorni.

La giovane titolare si è vista ieri sera, venerdì 30 ottobre, arrivare al proprio locale i carabinieri e la Polizia locale che le hanno notificato anche una multa di 400 euro. Ma la prefettura di Brescia, sul fronte della chiusura, disposta, potrebbe anche decidere di calcare la mano nei giorni di saracinesche da tenere abbassate. Tuttavia, la stessa proprietaria ha già annunciato ricorso contro la sanzione perché sostiene che ai clienti in arrivo dopo le 18 dice di svolgere solo servizio d’asporto, previsto dall’ultimo dpcm.