Castrezzato, ladro di biciclette finisce nei guai: scatta l’arresto

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 29 ottobre un cittadino del Kosovo è finito nei guai a Castrezzato, nella bassa Franciacorta, dopo aver preso di mira alcune biciclette. E l’ultimo tentativo di colpo gli è andato male nel momento in cui è stato sorpreso dai carabinieri. Poco prima sarebbe entrato in un’abitazione portando via una due ruote. E quando i militari lo avevano fermato si è giustificato dicendo che quella bicicletta gli era stata prestata.

Peccato che, invece, il proprietario avesse denunciato il furto. Prima di finire in manette per quel colpo, aveva tentato di portare via anche un’altra bicicletta, ma alcuni ragazzi lo avevano indotto a tornare sui suoi passi. Dopo l’arresto, ieri mattina, mercoledì 28 ottobre, il giudice gli ha convalidato la misura e rimesso in libertà l’uomo in vista dell’udienza del 9 novembre.