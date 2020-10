Nuovo dpcm, alle 18 chiudono tutti. Ma un bar a Rovato resta aperto

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 ottobre, nel momento in cui sono scoccate le 18, in tutta la provincia di Brescia è stato un brulicare di baristi e ristoratori costretti a congedare i propri clienti e a chiudere i battenti, almeno che non fossero in grado di gestire il servizio a domicilio e d’asporto che sono ammessi. Così, mentre anche Brescia città si spegneva, come molti altri paesi in provincia, le luci sono invece rimaste accese e la saracinesca alzata al bar “New Diego Caffè” di Rovato, in Franciacorta.

Della sua storia dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando la forma di protesta messa in campo dal locale: cioé non rispettare la disposizione contenuta nell’ultimo dpcm. E dall’interno la madre e la figlia 28enne sottolineano come il bar in piazza Pasolini, nella frazione di Sant’Andrea, resterà aperto sempre fino alle 20. Nel locale non ci sono dipendenti e la giovane titolare sottolinea di avere un compagno e un figlio.

Così, mentre al locale accedono alcuni clienti fuori orario, dal bar fanno sapere di aver sostenuto investimenti, come molti altri commercianti, per adeguarsi alle nuove disposizioni. E la stessa 28enne rimarca come i 600 euro che potrebbero arrivarle come ristoro dal Governo non bastano rispetto alle spese. Per questo motivo lancia un appello per chiedere di continuare a lavorare e rispettando le disposizioni sul distanziamento.