Iseo, sul marciapiedi dopo scontro con camion rifiuti: grave una donna

(red.) Da ieri pomeriggio, venerdì 9 ottobre, una donna di 50 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia dopo essere rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via Repubblica a Iseo, in provincia. E’ successo intorno alle 15,30 quando, per cause da accertare da parte della Polizia locale, una Fiat Punto e un camioncino della raccolta dei rifiuti sono stati coinvolti in un impatto.

E il conducente della vettura ha perso il controllo finendo fuori strada sul marciapiedi dove in quel momento stavano camminando la 50enne e un altro pedone. Subito sono scattati i soccorsi, in particolare per la donna in più gravi condizioni, imbarcata a bordo dell’elicottero verso il massimo ospedale bresciano dove si trova in terapia intensiva. L’altro pedone investito è stato invece trasportato con un’ambulanza all’ospedale Mellini di Chiari con lievi ferite.