Franciacorta e caviale: degustazioni a Castello Bonomi

(red.) A Castello Bonomi proseguono i festeggiamenti per l’inserimento del Franciacorta Docg Dosaggio Zero 2011 nell’elenco dei vincitori dei Tre Bicchieri della guida del Gambero Rosso 2021. Per celebrare questo importante riconoscimento, sabato 10 ottobre dalle h 11.00 la famiglia Paladin aprirà al pubblico le porte della cantina di Coccaglio (Brescia) per una verticale speciale: tre annate del pregiato Dosaggio Zero, dalla 2010 alla 2011, in abbinamento a tre diverse tipologie di caviale di Party Like Russians, esclusivo progetto che si fa promotore delle eccellenze russe in Italia.

Il Franciacorta Millesimato Dosage Zero di Castello Bonomi nasce da uve Chardonnay e Pinot Nero dei vigneti del Castello, situati nel meraviglioso terroir di Monte Orfano, la zona più a sud della Franciacorta, a 275 metri di altitudine. In cantina le vinificazioni si svolgono separatamente: in piccole botti di rovere per lo Chardonnay con sosta di 8 mesi, in acciaio per il Pinot Nero, sempre con sosta di 8 mesi. All’assemblaggio seguono la presa di spuma in bottiglia secondo il Metodo Classico e una maturazione di oltre 70 mesi a contatto coi lieviti in bottiglia. Dopo la sboccatura le bottiglie riposano per altri 10 mesi in cantina prima di essere messe in commercio.

Le degustazioni, della durata di circa un’ora e solo su prenotazione, avranno luogo alle h. 11.00, 15.00 e 16.30. La quota di partecipazione è di € 25 a persona; per l’accesso alla degustazione farà fede l’email di conferma. Per informazioni e verificare la disponibilità: 030.7721015 – info@castellobonomi.it