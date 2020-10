“La RCP secondo noi”, scuola di Castegnato vince defibrillatore

(red.) La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina di Castegnato è stata premiata da IRC, Italian Resuscitation Council, società scientifica accreditata dal Ministero della Salute che riunisce medici e infermieri esperti in rianimazione cardiopolmonare, con la donazione di un defibrillatore automatico esterno (DAE).

La scuola bresciana è infatti una delle tre vincitrici del concorso nazionale indetto da IRC, “La RCP secondo noi”, che ha selezionato i progetti migliori di formazione e sensibilizzazione sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP), proposti dalle scuole di tutta Italia.

Gli studenti bresciani hanno vinto con il progetto “La RCP oltre le barriere linguistiche” – gli allievi hanno realizzato numerosi disegni con messaggi in diverse lingue per sottolineare l’utilità dei DAE. Nel “manifesto” in francese si legge: “Tu cherches un DAE et tu trouve une vie”.