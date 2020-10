Gussago, frontale in auto poi si ribalta: paura al volante per una 28enne

(red.) La dinamica aveva fatto temere per il peggio, ma per fortuna il trascorrere dei minuti e l’immediato intervento dei soccorsi hanno ridimensionato l’accaduto. E’ quanto successo nella tarda serata di ieri, martedì 6 ottobre, quando un’auto condotta da una ragazza di 28 anni a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano, è rimasta coinvolta in un impatto frontale con un’altra vettura per poi ribaltarsi.

Sembra che la giovane, pochi minuti prima delle 23,30, stesse percorrendo via Marconi, nella frazione di Ronco, sbucando da una via laterale verso quella centrale. Ma a un certo punto avrebbe perso il controllo finendo sull’altra corsia. E proprio in quegli istanti dal senso opposto stava arrivando un altro veicolo.

L’impatto è stato inevitabile, con l’auto della 28enne poi finita ribaltata su un fianco contro un albero. Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare anche l’elicottero, insieme all’automedica e un’ambulanza della Franciacorta, ma anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale. La giovane, per fortuna non in condizioni gravi, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia con l’ambulanza.