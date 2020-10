Palazzolo, un residente dice basta ai vandali e riprende tutto

(red.) L’ultimo atto potrebbe essere stato l’altro pomeriggio, domenica 4 ottobre, quando un residente esasperato dai comportamenti incivili di diversi giovani nella zona del quartiere San Giuseppe a Palazzolo, nel bresciano, ha ripreso l’ennesima scena con il proprio cellulare. Il gruppo di 7-8 ragazzini, infatti, aveva fatto irruzione nello spazio verde che ospita la scuola elementare e l’asilo. E non è escluso che gli stessi siano responsabili di altri atti vandalici avvenuti nelle settimane precedenti nel quartiere.

Per questo motivo il Comune, informato della situazione, ha chiesto alle famiglie dei giovani immortalati nel video di presentarsi al comando della Polizia locale per non aggravare la posizione. Più volte diversi adolescenti raggiungono l’asilo e l’elementare senza provocare danni, ma al nascosto non si capisce per quale motivo. E la municipale sta anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sulla zona.