Franciacorta, titolare dei locali muore in incidente. Indagato bresciano

(red.) La sua è una grave perdita per i locali notturni della Franciacorta, nel bresciano, che l’avevano vista dominante per anni nella gestione. Venerdì notte 2 ottobre, lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia in direzione della nostra città Luigina Belotti di 67 anni ha perso la vita in un tragico incidente. Lei, bergamasca di Chiuduno e proprietaria del “Geena’s” di Paderno, stava proprio raggiungendo il locale dopo essere entrata in autostrada da Grumello. Ma a Pontoglio la Smart della 67enne era rimasta coinvolta in un tamponamento contro una Renault Megane condotta da un 51enne di Rovato.

A causa dello scontro, si erano creati alcuni chilometri di coda nei quali era rimasto bloccato anche il figlio della vittima. E suo malgrado ha verificato lui stesso che a perdere la vita era stata la madre. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile, mentre il bresciano che ha provocato l’incidente ora risulta indagato come atto dovuto per omicidio stradale. Da decenni Luigina Belotti gestiva locali notturni e con l’inizio di ottobre avrebbe iniziato a godersi la pensione, lasciando l’incarico al figlio.