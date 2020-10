Coronavirus, il 29 novembre gli alpini di Brescia e Bergamo ricordano le vittime

(red.) Le comunità di Brescia e Bergamo sempre più unite nel momento del dolore e che hanno pagato il prezzo più caro nella perdita di vite umane a causa della pandemia da Covid-19. Per questo motivo, dopo che insieme nel 2023 saranno Capitale italiana della cultura, in condivisione tra le due città ci sarà anche un altro evento molto suggestivo e carico di emozione. Il prossimo 29 novembre, domenica, gli alpini delle sezioni di Brescia e della città orobica si ritroveranno insieme per onorare le vittime del nuovo coronavirus.

Succederà a Palazzolo, luogo simbolico perché posto al confine tra le due province. E qui ci sarà il posto per una grande struttura al coperto in grado di garantire la presenza contemporanea fino a 800 persone e tutte distanziate e con accessi e uscite diversi e scaglionati.

Nell’organizzare la manifestazione, le tre sezioni alpine bresciane di Brescia, Salò e Valcamonica e quella di Bergamo hanno coinvolto l’associazione a livello nazionale che ha accolto la proposta rendendola di fatto il momento di commemorazione ufficiale da parte delle penne nere per ricordare le vittime.