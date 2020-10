Adro, cocaina e soldi nell’auto in fuga: arrestato 25enne

(red.) Oltre all’operazione che ha portato all’inseguimento e all’arresto di un 25enne tunisino tra Rovato e Torbiato di Adro per questioni di spaccio, un altro fermo è scattato sempre ad Adro, in Franciacorta, nel bresciano, nelle ore precedenti a venerdì 2 ottobre. Il protagonista in negativo è stato un 25enne albanese alla guida di un’Audi A3 che i portali di lettura delle targhe avevano ritenuto sospetta.

I carabinieri hanno scoperto che il punto di riferimento del giovane era un bar di Adro e nel momento in cui il 25enne ha visto i militari ha cercato di fuggire. Ma la sua corsa è durata pochi chilometri prima di essere bloccato.

La vettura perquisita ha portato a scoprire un angolo nascosto con 11 dosi di cocaina e 725 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo le manette il giovane è comparso stamattina in tribunale a Brescia per la convalida.