Provaglio d’Iseo, in scooter contro il bus: 15enne soccorso in volo

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 settembre, un ragazzino di 15 anni a bordo del suo scooter è rimasto vittima di un grave incidente stradale in via Carlo Alberto a Provaglio d’Iseo, nel bresciano, sulla via per Fantecolo. E’ accaduto intorno alle 13,30 quando il giovane stava tornando a casa in sella alla due ruote. A un certo punto, nei pressi del punto in cui la strada si stringe, il 15enne si è trovato davanti e diretto al senso opposto un autobus della linea Iseo-Brescia.

Il giovane motociclista non è riuscito ad evitare l’impatto con la fiancata del mezzo pubblico ed è finito a terra riportando fratture e contusioni alle braccia e al torace. Subito per lui sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto la Polizia stradale di Boario per ricostruire la dinamica, un’ambulanza della Croce Rossa e anche l’elicottero. Lo sfortunato centauro è stato imbarcato sul velivolo e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove i medici gli hanno riservato la prognosi.