Gussago, baby vandali contro il chiosco nel parco. Indagano i Cc

(red.) I residenti collaborano dando un aiuto alle indagini, mentre è direttamente il sindaco a presentarsi in caserma dei carabinieri per denunciare l’episodio. C’è aiuto e senso civico nella comunità bresciana di Gussago per identificare i ragazzini che domenica pomeriggio 27 settembre hanno messo in atto un vero e proprio scempio. A subire i danni, come riporta il Giornale di Brescia, è stato il chiosco interno al parco Muccioli di via Sale, attualmente chiuso per motivi di gestione.

Alcuni ragazzi, tutti minorenni, hanno forzato una porta e la serranda portando all’esterno diversi arredi e tavoli sui quali hanno consumato un bivacco, ovviamente irregolare. Per poi scagliarsi proprio contro gli stessi tavolini. Tutta la scena è stata ripresa con i cellulari dai residenti attivando le forze dell’ordine. Si parla di danni per migliaia di euro e sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia.