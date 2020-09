Venerdì e sabato all’Hotel Costez per ballare e divertirsi

(red.) Venerdì 2 e sabato 3 ottobre continua la stagione 2020 – 2021 di Hotel Costez, a Cazzago (BS), il posto giusto per divertirsi con gli amici in Franciacorta (& dintorni). Cocktail premium, bollicine, sorrisi e ore spensierate al tavolo con gli amici, dj set e musica di qualità assoluta con professionisti del mixer. In due parole, divertimento, bella musica & sorrisi sono garantiti…

In particolare, per quel che riguarda la musica, venerdì 2 ottobre al mixer arriva Dr.Space, uno degli artisti più affermati a Brescia e non solo per quel che riguarda la musica elettronica da ballo. Tra le sue più recenti produzioni c’è “Roses”, realizzata con Samuele Sartini, un traccia perfetta per ballare senza dimenticarsi della melodia che ha raggiunto ottimi risultati, ed è ascoltata in tutto mondo nei dj set di tanti colleghi di console… Al microfono invece c’è Brio, volto e voce di tante notti che da qualche tempo si fa sentire forte pure in tv e non solo.

Sabato 3 ottobre invece è la volta di Andrea Grasselli, al mixer ATCG, anche lui attivo come Dr.Space tra Circus, MOLO ed in altri locali di riferimento a Brescia e non solo. Al microfono invece c’è Mapez, già molto conosciuto da chi frequenta il Costez.