Lo Sparviere si conferma: tre bicchieri della Guida Gambero Rosso 2021

(red.) Lo Sparviere si conferma tra le eccellenze d’Italia e ottiene ancora una volta i prestigiosi Tre Bicchieri della Guida Gambero Rosso 2021. Quest’anno il massimo riconoscimento è andato al Franciacorta Docg Dosaggio Zero Riserva 2013, fiore all’occhiello della storica cantina della famiglia Gussalli Beretta, ancora oggi guidata dalla Sig.ra Monique Poncelet Gussalli Beretta.

“Siamo orgogliosi di questo risultato, che premia il lavoro svolto in tutti questi anni – spiega la Sig.ra Monique Poncelet Gussalli Beretta. “Lo Sparviere è una cantina rimasta sempre fedele all’unicità dei propri vitigni, in prevalenza Chardonnay, con l’obiettivo di portare in bottiglia i diversi terroir, grazie a un costante lavoro di ricerca e di precisione in vigna”.

Il Franciacorta Docg Dosaggio Zero Riserva 2013 è un vino di grande struttura ed eleganza che si produce solo nelle annate migliori. Chardonnay in purezza, proviene dal vigneto storico dell’azienda con impianto a Sylvoz. La mineralità conferita dal terreno ricco di marne calcaree e l’equilibrio di questo Franciacorta lo rendono l’espressione perfetta della varietà in rapporto al suo terroir e microclima.