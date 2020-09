Provaglio d’Iseo, il covid “si mangia” la Sagra della Madonna

(red.)Dopo una lunga ed attenta riflessione l’Amministrazione Comunale di Provaglio d’Iseo desidera a malincuore comunicare che la Sagra della Madonna di Ottobre, in programma per il primo fine settimana di ottobre, è stata annullata.

A causa delle restrizioni legate a questa difficile situazione pandemica sarebbe stato difficile se non impossibile attenersi alle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus, quindi la scelta è stata quella di rimandare l’appuntamento con le autopiste e le bancarelle al prossimo anno.

Anche la tradizionale Pesca di beneficenza in Oratorio non si svolgerà mentre, al contrario, la Processione in onore della Madonna verrà invece regolarmente celebrata così come tutte le funzioni religiose.

“Abbiamo optato per una scelta che riteniamo rispettosa della situazione e corretta sotto ogni punto di vista” – afferma Vincenzo Simonini, Sindaco di Provaglio – “Abbiamo preso la decisione più difficile, sofferta e sicuramente impopolare ma, per noi è prioritario tutelare la salute di tutti i cittadini, dei volontari e di tutti coloro che normalmente sono coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento. L’apertura delle scuole e il cambio repentino delle temperature ci rendono ancora più vulnerabili, di conseguenza, autorizzare lo svolgimento della Sagra significherebbe creare le condizioni per ulteriori assembramenti e un conseguente aumento delle possibilità di contagio. Ci spenderemo per rendere più bella la Sagra del prossimo anno.”

L’Amministrazione Comunale che non intende comunque sottrarsi agli appuntamenti abituali rivolti a tutte le fasce della popolazione – la consegna delle borse di studio, appuntamenti al cinema e teatro, spettacoli e letture per bambini – sta preparando un programma di eventi per la stagione autunnale e invernale, sempre nel rispetto delle norme anti Covid.