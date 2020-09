Cologne, operaio 61enne cade in fabbrica. E’ grave in ospedale

(red.) Ieri mattina, giovedì 17 settembre, un operaio di 61 anni è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro all’interno dell’azienda Converting Bonardi di via Ponte Fabbro a Cologne, nella bassa Franciacorta. Sembra che l’addetto in quel momento non fosse particolarmente impegnato in qualche attività e infatti si sta ancora cercando di capire se sia caduto a causa di un malore o dopo aver inciampato.

L’uomo si è procurato diversi traumi al bacino e subito i colleghi hanno allertato i soccorsi al 112. All’inizio le condizioni non sembravano così gravi, ma un’ambulanza di Rovato Soccorso ha poi raggiunto l’ospedale Mellini di Chiari in codice rosso. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita e quanto accaduto è al vaglio dei tecnici dell’azienda socio sanitaria della Franciacorta e dei carabinieri della compagnia di Chiari.