Hotel Costez, a Cazzago riprende la musica e il dj set

(red.) Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2020 è iniziata la stagione 2020 – 2021 di Hotel Costez, a Cazzago (BS), il posto giusto per divertirsi con gli amici in Franciacorta (& dintorni). Cocktail premium, bollicine, sorrisi e ore spensierate al tavolo con gli amici, dj set e musica di qualità assoluta con professionisti del mixer.

In particolare, per quel che riguarda la musica, venerdì 18 settembre al mixer arriva Dr.Space, uno degli artisti più affermati a Brescia e non solo per quel che riguarda la musica elettronica da ballo. Tra le sue più recenti produzioni c’è “Roses”, realizzata con Samuele Sartini, un traccia perfetta per ballare senza dimenticarsi della melodia che ha raggiunto ottimi risultati, ed è ascoltata in tutto mondo nei dj set di tanti colleghi di console…

Sabato 19 invece è la volta di Andrea Grasselli, al mixer ATCG, anche lui attivo come Dr.Space tra Circus, MOLO ed in altri locali di riferimento a Brescia e non solo. Al microfono, sia venerdì 18 sia sabato 19 settembre c’è Brio, volto e voce di tante notti che da qualche tempo si fa sentire forte pure in tv e non solo.

L’ingresso è garantito con prenotazione ai numeri 3480978529 e 3335227902. Quando si prenota, si indica la fascia oraria: dalle 22:30 alle 00:30, oppure dalle 00:30 a fine serata. In fase di prenotazione, si indica il numero esatto di persone, in modo che lo staff di Hotel Costez possa disporre ogni tavolo.

Viene misurata la temperatura all’ingresso del locale. E’ obbligatorio indossare la mascherina negli spazi comuni (al tavolo si può togliere, come al ristorante). Non è obbligatorio ordinare una bottiglia quando si è al tavolo, c’è semplicemente l’obbligo di una consumazione a persona.