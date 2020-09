Palazzolo, bar troppo affollato: 400 euro di multa e chiuso 5 giorni

(red.) In provincia di Brescia un altro bar si aggiunge all’elenco di quelli che le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere per il mancato rispetto delle misure anti-Covid, in particolare mascherine e assembramenti. L’ultimo in ordine di tempo a finire nel mirino è stato venerdì notte 11 settembre il “Dulcamara Café” di via Levadello a Palazzolo. Al comando della Polizia locale erano giunte una serie di segnalazioni per l’elevata presenza di giovani che si stavano divertendo durante la serata dedicata all’ultima notte d’estate prima di tornare a scuola.

Quando gli agenti hanno raggiunto il locale, hanno notato la presenza di oltre 500 clienti tra l’interno e l’esterno, nonostante gli spazi ridotti e molti dei partecipanti non indossavano la mascherina. Per questo motivo la titolare del bar è stata sanzionata con 400 euro e disposto la chiusura per cinque giorni. Ma la prefettura di Brescia, in base al materiale fornito dalla Polizia, potrebbe anche allungare il fermo.