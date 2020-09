Iseo e Marone, grave ciclista investito. Due autisti finiscono in ospedale

(red.) Tra la tarda serata di ieri, domenica 6 settembre e le prime ore di oggi, lunedì 7, il territorio della sponda bresciana del lago d’Iseo è stato interessato da due incidenti stradali. Quello che sembra essere più grave si è verificato ieri sera poco prima di mezzanotte in via Roma, al centro di Iseo, dove un uomo di 33 anni in bicicletta è stato investito. Sul posto si sono mosse l’automedica da Bergamo e e un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo che hanno condotto il ciclista in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia e dove gli è stata riservata la prognosi.

L’altro impatto è avvenuto stamattina, lunedì, intorno alle 7 sulla provinciale 510 Sebina a Marone e in cui sono rimaste coinvolte due auto. In questo caso si sono mosse due ambulanze da Pisogne insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. I due conducenti di 23 e 34 anni, che hanno riportato ferite lievi, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Esine e al Civile di Brescia.