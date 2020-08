Palazzolo, rubato il tabernacolo dalla chiesetta di San Sebastiano

(red.) Nel corso delle celebrazioni religiose di ieri, domenica 30 agosto, tra le bocche dei fedeli di Palazzolo, nel bresciano, circolava un solo triste argomento: il furto del tabernacolo dall’altare della chiesetta di San Sebastiano a Mura di Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano. L’episodio, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, era avvenuto giovedì scorso 27 agosto, probabilmente intorno all’ora di pranzo. Infatti in questi giorni in via Britannici, dove si trova la pieve, sono in corso alcuni lavori per rifare la pavimentazione proprio davanti all’ingresso principale alla chiesa.

Evidentemente il malvivente di turno ha colto l’occasione dell’assenza degli operai in quei pochi minuti durante il pranzo e ha quindi portato via il prezioso oggetto che era stato collocato decenni fa vicino all’altare da un altro luogo del paese. Poche ore dopo, nel pomeriggio, era stato il custode della chiesa a notare l’assenza del tabernacolo alta circa mezzo metro e a segnalare quindi il furto alle forze dell’ordine.

La chiesetta è spesso aperta per consentire ai fedeli di pregare, ma qualcuno ha preso l’occasione di entrare in azione. L’oggetto sacro, tra l’altro, era stato impreziosito con alcune decorazioni e il malvivente potrebbe aver avuto la sensazione di poterlo piazzare sul mercato nero delle opere sacre. I carabinieri stanno indagando per cercare di ritrovare il tabernacolo e risalire anche all’autore del furto.