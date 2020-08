La raccolta dell’uva e il lavoro nero: sanzioni per una ditta

(red.) Il vino porta benessere e ricchezza, ma non a quelli che fanno il lavoro manuale quando sono sottopagati e bistrattati da chi cerca di aggirare le regole. Un gruppo di lavoratori privi di mascherine e di distanziameto sono stati scoperti all’opera nei vigneti di un’azienda vinicola della zona a Sud della Franciacorta e alcuni di loro stavano lavorando in nero.

A portarli nei campi era una ditta individuale con sede nella provincia di Bergamo che aveva preso in appalto dalla cantina il servizio della vendemmia fino alla fine della stagione.

Il controllo effettuato dall’Ispettorato provinciale del Lavoro e dall’Ats (Agenzia di tutela della salute) di Brescia ha costretto la ditta bergamasca, che aveva avviato il servizio all’inizio di agosto, a interrompere l’attività a causa delle gravi irregolarità riscontrate sul campo.

Ben 120 lavoratori per lo più di origine senegalese sono stati trovati tra i filari senza i necessari dispositivi di protezione e ammassati senza rispettare le distanze di sicurezza. Tra questi, 14 lavoratori sono risultati in nero, cioè senza alcun contratto, compreso un addetto che percepiva il reddito di cittadinanza.

Ora la ditta appaltatrice rischia una sanzione tra i 20 e i 50 mila euro, mentre la cantina dovrà intervenire per coprire solo se la prima non pagherà i contributi dovuti.