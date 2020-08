Chi sta decimando i gatti della Franciacorta?

(red.) La domanda che gli animalisti della Franciacorta si pongono è se ci sia una regia. Sono infatti troppi i casi in cui esche avvelenate, colpi d’arma, lacci metallici hanno decimato i gatti della zona.

Si lamentano i proprietari di felini di Provaglio d’Iseo, dove secondo informazioni raccolte dai giornalisti sarebbero state piazzate in un parco pubblico delle trappole di filo metallico studiate per accalappiare i gatti e strozzarli: avrebbero già provocato almeno quattro vittime.

A Ospitaletto qualcuno ha sparato con fucili a pallini contro i felini, con tre morti. Armi ad aria compressa anche a Rodengo Saiano, dove una gattina è stata accecata.

La situazione più grave sarebbe però a Cologne, dove si parla di una vera e propria strategia per la decimazione dei felini con esche avvelenate piazzate attorno alle abitazioni che, stando alle informazioni raccolte, finora avrebbero addirittura già provocato la morte di 15 gatti domestici.