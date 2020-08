CI.T.T.À Dolci, spettacolo domenica a Sulzano

(red.) CI.T.T.À DOLCI torna dopo la pausa forzata per il COVID-19, più forte di prima, per potervi regalare l’intimità e la condivisione, che solo la magia del teatro sa creare. Non abbiamo dubbi che questa edizione saprà emozionarvi, commuovervi, divertirvi; il periodo difficile che abbiamo appena superato ha riempito tutti della voglia di unirsi e ridere assieme, di passare qualche ora lasciarsi trasportare in mondi nuovi, paralleli, guidati dalle parole dei bravissimi attori nostri ospiti. L’obiettivo di CI.T.T.À DOLCI è proprio questo; abbiamo appositamente pensato ogni spazio ed evento, per poter offrire la miglior esperienza in tutta sicurezza.

Così, sotto le stelle e vista lago, si apre il circuito del 2020 con uno spettacolo frizzante ed irriverente, pronto a strapparvi una risata. Giulia Pont farà da apri fila con la sua ironia, regalandovi una serata leggera e spensierata.

Domenica 23 agosto – ore 21.30 – Sulzano – Piazza 28 maggio – (in caso di pioggia Portico del palazzo Comunale) – Nessun male vien per nuocere, ma questo sì – Giulia Pont – di e con Giulia Pont drammaturgia in collaborazione con Carla Carucci

Se la farmacia sotto casa ha creato una raccolta punti apposta per te…

Se sognavi il successo e invece ti conosce solo il tuo panettiere…

Se senti una voce che ti sussurra che tutto andrà male… questo è lo spettacolo per te!

Lo spettacolo racconta la storia di una ragazza nata “per miracolo” e, dunque, con molte aspettative sulla vita. Di fronte a lei, però, una realtà diversa da quella immaginata: una famiglia nevrotica, una carriera che è solo e sempre gavetta, una relazione amorosa senza amore ma con tanta stima, una malattia imbarazzante e una vocina interiore che tenta continuamente di sabotarla…

Un monologo ironico che cura l’anima con una risata e un finale sorprendente!

BIGLIETTERIA

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Per gli spettacoli teatrali chiediamo a tutto il pubblico la massima collaborazione nella gestione degli ingressi garantendo la massima sicurezza in ottemperanza delle normative per contrastare il contagio da Covid-19.

PRENOTAZIONI SPETTACOLI

Prenotazione obbligatoria tramite il sito del Circuito (www.cittadolci.com) indicando il nome e il cognome di ciascuno spettatore per cui si desidera prenotare.

È possibile prenotare telefonicamente ai numeri 030 291592 – 339 291592

La prenotazione è valida fino a 10 minuti prima l’inizio dello spettacolo.

PRENOTAZIONI CONCERTI

Prenotazione obbligatoria.

Mail: info@etnotracce.it

Whatsapp: 339 629 3204